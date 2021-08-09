رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.. ورقم الأعطال

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يتبقي عدة أيام على انتهاء فترة السماح المحددة من الشركة المصرية للاتصالات WE والتى يمكن خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي وتزايد البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء فترة السماح لسداد فواتير التليفون الأرضي في مصر والتى ترتبط بخدمة الانترنت المنزلي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

وتعرض المصري اليوم الجدول المحدد من المصرية للاتصالات والذى يبين مواعيد السداد، وتنتهي فترة السماح للسداد الممنوحة من الشركة دون اتخاذ أي إجراءات في يوم 14 أغسطس الحالي، وتبدأ الشركة يوم 15 أغسطس في منع العملاء غير المسددين خلال فترة السماح من إجراء المكالمات والإكتفاء باستقبال المكالمات فقط لمدة شهر، وتبدأ بعدها اعتبارًا من يوم 15 أغسطس في قطع الخدمة عن الخط الأرضي مع فرض غرامة تأخير على العملاء غير المسددين.

يمكنك الدخول على الرابط التالي واتمام عملية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون من خلال ادخال كود المحافظة وأيضًا رقم التليفون.

ويمكن أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريقة أخرى عبر الاتصال على المختصر للشركة المصرية للاتصالات وهو 19777.

طرق دفع فواتير التليفون الأرضي

يمكنك دفع فواتير التليفون في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، أو الدفع أون لاين عبر موقع الشركة، كما يمكن الدفع من خلال ماكينات ATM التابعة لبنكي التجاري الدولي CIB والأهلي المصري، وتوجد طرق أخرى متعددة بالإضافة إلى الدفع في مكاتب البريد المصري، وذلك عبر خدمات فودافون كاش وفوري وخدماتي ومصاري وممكن وفودافون كاش وBee وسداد وأمان.

الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي، لمعرفة تفاصيل المكالمات وقيمتها خصوصًا المواطنين المشتركين في خدمات المحافظات أو يجرون مكالمات للموبايل من خلالها، أو الذين يشتركون في المكالمات الصوتية.

ويمكن الحصول على تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي نظير دفع 6 جنيهات عن الفاتورة ربع السنوية، وجنيهين فقط للفاتورة الشهرية، ويتم إضافة تلك الرسوم على قيمة فاتورة التليفون التالية، ويمكن الحصول على الفاتورة التفصيلية عبر الدخول على الرابط التالي تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

رقم أعطال التليفون الأرضي

يستطيع عميل الشركة المصرية للاتصالات في حالة وجود أي أعطال الإتصال على الرقم المختصر المخصص من الشركة لحل مشاكل أعطال التليفون الأرضي، والرقم المختصر المخصص للابلاغ عن الأعطال هو 111 .

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