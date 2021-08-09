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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد في منطقتين

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد في منطقتين "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد في منطقتين
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح تسعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقتين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 184 يوماً 1984 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، ثمانية مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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