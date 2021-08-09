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"صحة نجران" تستقبل حالات "كورونا" حرجة عبر الإخلاء الجوي

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"صحة نجران" تستقبل حالات "كورونا" حرجة عبر الإخلاء الجوي "صحة نجران" تستقبل حالات "كورونا" حرجة عبر الإخلاء الجوي
تقدّم الإيكمو "لأكسجة الغشائية خارج الجسم" تزامنًا مع الجائحة

استقبلت صحة نجران، ممثلة في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، ثلاث حالات حرجة لمصابي كورونا من مستشفيات خارج المنطقة، لتوفر العلاج بتقنية الإيكمو.

وأوضحت الصحة في نجران، أنها نقلت الحالة الأولى بالإخلاء الجوي من منطقة الباحة لمريضة في العقد الثالث يرافقها فريق طبي من مستشفى الملك خالد، باستخدام جهاز الإيكمو.

وفيما يتعلق بالحالة الثانية، بينت "صحة نجران" أنها تعود لمواطن يبلغ من العمر 38 عامًا، نقل من مستشفى ظهران الجنوب عن طريق الإسعاف، وقد تحسنت صحته وفصل جهاز الأكسجة الخارجي عنه.

وتعود الحالة الثالثة الحرجة لمواطن يبلغ من العمر ٣٦ عامًا من مستشفى الحياة الطبي بخميس مشيط عبر الإسعاف وتلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء التام.

يذكر أن صحة نجران شرعت في تقديم برنامج الإيكمو "لأكسجة الغشائية خارج الجسم"، تزامنًا مع تفشي جائحة فيروس (كورونا) وحصول مستشفى الملك خالد بنجران على عضوية المنظمة العالمية لدعم الحياة خارج الجسم (الإيكمو) وشهادة التسجيل، ودربت صحة نجران فريق عمل متكامل من الأطباء، والتمريض، وأخصائي الرعاية التنفسية، وأخصائي تروية القلب للعمل على البرنامج.

ووضع فريق العمل السياسات والخطط للبرنامج وفقًا لتوصيات الجمعية العالمية للأكسجة الغشائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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