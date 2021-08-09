أخبار عاجلة

محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت أمريكا إنها ستوفر ممرا آمنا للمطار -
محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة -
الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل -
مسؤول إماراتي كبير: تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان اليوم مشجعة -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. موعد بدء تنسيق الكليات وخطوات التقديم في الجامعات -
بسبب 35 مهاجرا عراقيا.. 12 من حرس الحدود البيلاروسي يجتازون حدود ليتوانيا -
جامعة القاهرة تنعي الدكتور بركات عبد العزيز وكيل كلية الإعلام الأسبق -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن يتعهد بإرسال انتهاكات أذربيجان إلى المنظمات الدولية -
بث مباشر الاهلي والطلائع الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض.. 967 برنامجاً تدريبياً تستهدف 37310 من شاغلي الوظائف التعليمية

Print
الرياض.. 967 برنامجاً تدريبياً تستهدف 37310 من شاغلي الوظائف التعليمية الرياض.. 967 برنامجاً تدريبياً تستهدف 37310 من شاغلي الوظائف التعليمية
ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لإدارة التعليم

الرياض.. 967 برنامجاً تدريبياً تستهدف 37310 من شاغلي الوظائف التعليمية

بلغت البرامج الصيفية التدريبية لمعلمي ومعلمات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (967) برنامجاً، تستهدف (37310) متدربين، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، في موضوعات المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين، إضافة إلى ملتقى ومحطات تدريبية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أنها تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنهت وضع خطة الإدارة في تدريب المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي الإدارة ضمن خطة الاستعداد لانطلاق برامجها التدريبية بدءاً من 7 محرم 1443هـ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب في بوابة تعليم الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يصيب أكثر من 9 آلاف مغربي في يوم واحد

"كورونا" يصيب أكثر من 9 آلاف مغربي في يوم واحد

ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز

ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز

أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل

أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل

السعودية تباشر وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي

السعودية تباشر وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي