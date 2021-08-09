أزمة المحروقات مستمرة.. 3 قتلى إثر مشاجرات بمحطات الوقود في لبنان

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بينما تشهد الأزمة السياسية والاقتصادية أشدها في لبنان، أدى نشوب شجارات على خلفية شح الوقود، إلى سقوط قتلى في البلاد.

ضحايا شح الوقود .. 3 قتلى إثر مشاجرات بمحطات الوقود في لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بمقتل مواطن جراء إشكال وقع أمام محطة للمحروقات في بلدة بخعون بالضنية بشمال لبنان، بسبب خلاف على تعبئة الوقود، وهو القتيل الثالث في أقل من 24 ساعة بحسب البيانات الرسمية للوكالة.

بينما يقف المشهد السياسي والاقتصادي اللبناني على ساق من طين؛ جراء عبث ساسة لبنان باقتصادهم في ظل الخلافات السياسية يعاني مواطنوا لبنان من وطأة الأزمة الطاحنة التي تمر بها بلادهم والتي يصفها الخبراء بأنها أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم في الآونة الأخيرة. وحسبما نقله موقع «سكاي نيوز عربية» وقعت عدة شجارات جراء التزاحم على شراء الوقود من السوق السوداء؛ إذ وقع شجار في منطقة التبانة وسط مدينة طرابلس، عتاصمة الشمال اللبناني، على خلفية نزاع بيع وشراء مادة البنزين من السوق السوداء، لكنه سرعان ما تطور إلى إطلاق نار وقنابل يدوية؛ مما أدى إلى سقوط قتيل.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن شاهد عيان بالمنطقة في أعقاب وقوع الحادث، إن الخلاف على الوقود قد بدأ بين الطرفين قبل نحو أسبوع، وما لبث أن تفاقم إلى حد سقوط قتلى.

وسقط قتيل آخر في شجار على الوقود في منطقة«البداوي»، المجاورة فجر اليوم الإثنين؛ إذ هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة تحسبا لنشوب أي ردود أفعال انتقامية.

وبينما تشهد منطقة وسط طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، حالة من الهدوء الحذر،

وفي أعقاب سقوط قتيلين في منطقتي «التبانة» و«البداوي» المجاورة. سقط قتيل ثالث، وعدد من الجرحى إثر نشوب شجار بين رجلين أمام محطة وقود في بلدة «بخعون» في قضاء الضنية بشمالي لبنان.وبدأ الشجار بتبادل اللكمات وما لبث أن تطور إلى استخدام السكاكين وإطلاق الأعيرة الناررية.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن شاهد عياتن في المنطقة إن الشجار جراء خلاف حول مكان الإثنين في طابور الانتظار أمام محطة الوقود. وكان القتيل قد أصيب بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى مركز طبي قريب، من بلدة «بخعون» لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. وسلّم القاتل نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، إلا أن الأوضاع لا تزال متوترة في بخعون بين عائلتي القتيل والقاتل.

ضحايا شح الوقود .. 3 قتلى إثر مشاجرات بمحطات الوقود في لبنان

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انهارت العملة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.وأدت الأزمة الاقتصادية إلى شح الوقود إلى درجة كبيرة؛ مما تسبب في ظهور ما يسميه اللبنانيون بـ«طوابير الذل» أمام محطات الوقود، والتي باتت تؤدي إلى اندلاع شجارات.

ضحايا شح الوقود .. 3 قتلى إثر مشاجرات بمحطات الوقود في لبنان

وحذر البنك الدولي، في يونيو الماضي من التأثير الكارثي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان.وقال البنك الدولي إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان، التي قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.حسب تقرير البنك الدولي، من المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد دُفعوا بالفعل تحت خط الفقر.واتهم التقرير القيادة اللبنانية بالتقاعس الكارثي والمتعمد بعدما أدت شهور من الجدل والتطاحن بين الفصائل السياسية إلى عرقلة تشكيل حكومة قد تستحدث إصلاحات اقتصادية.

ضحايا شح الوقود .. 3 قتلى إثر مشاجرات بمحطات الوقود في لبنان

في السياق ذاته لخصت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو، في يوليو وضع أطفال لبنان بالقول: «في ظل عدم وجود تحسّن في الأفق، تتزايد أعداد الأطفال الذين يخلدون إلى فراشهم ببطون خاوية»

وتابعت موكو، متناولة الوضع الصحي والتعليمي لأطفال لبنان؛ إثر الأزمة قائلة: «في ظل تحليق الأسعر عاليًا تتأثر صحة الأطفال ومستوى تعليمهم ويطاح بمستقبلهم إلى أسفل».