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محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في كافة القطاعات الخدمية

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محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في كافة القطاعات الخدمية محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في كافة القطاعات الخدمية

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا- سمالوط – مطاي – بنى مزار )، عن تنظيم حملات نظافة مكبرة شملت أحياء غرب وشمال وشرق المدينة المنيا وبقرية صفط الخمار وابوجرج، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من رفع تراكمات القمامة بحي شمال المركز، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، وأكدت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، استمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع الشوارع الرئيسية بحي جنوب المركز.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة صيانة لأعمدة الإنارة بقرية نزلة البدرمان التابعة للمركز، وتواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة، إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص في المهد، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز.

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