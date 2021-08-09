علاج 11 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع بالمنيا

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أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11022 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يوليو الماضى، مؤكداً على استمرار أعمال المبادرة الرئاسية للوصول إلى المستهدف بجميع قرى ومراكز المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى، خلال 7 أيام، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.