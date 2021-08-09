أخبار عاجلة

محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت أمريكا إنها ستوفر ممرا آمنا للمطار -
محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة -
الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل -
مسؤول إماراتي كبير: تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان اليوم مشجعة -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. موعد بدء تنسيق الكليات وخطوات التقديم في الجامعات -
بسبب 35 مهاجرا عراقيا.. 12 من حرس الحدود البيلاروسي يجتازون حدود ليتوانيا -
جامعة القاهرة تنعي الدكتور بركات عبد العزيز وكيل كلية الإعلام الأسبق -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن يتعهد بإرسال انتهاكات أذربيجان إلى المنظمات الدولية -
بث مباشر الاهلي والطلائع الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علاج 11 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع بالمنيا

Print
علاج 11 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع بالمنيا علاج 11 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع بالمنيا

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11022 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يوليو الماضى، مؤكداً على استمرار أعمال المبادرة الرئاسية للوصول إلى المستهدف بجميع قرى ومراكز المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى، خلال 7 أيام، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت أمريكا إنها ستوفر ممرا آمنا للمطار

مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت أمريكا إنها ستوفر ممرا آمنا للمطار

محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة

محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة

الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل

الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل