أوقاف المنيا توزع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا

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شدد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم للفئات المستهدفة، والبسطاء، وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بمديرية الأوقاف.

من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المديرية تسلمت الدفعة الرابعة، وسيتم توزيعها على 10 إدارات فرعية، وهى: (العدوة، وبني مزار، وحلوة، والشيخ مسعود، وبرطباط، وسمالوط، ومغاغة، ومنقطين، ومطاي، وصندفا)، وبذلك يصل مجموع ما تسلمته المديرية إلى 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحي.