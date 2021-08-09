أوقاف المنيا توزع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا

أوقاف المنيا توزع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا
شدد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم للفئات المستهدفة، والبسطاء، وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بمديرية الأوقاف.
من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المديرية تسلمت الدفعة الرابعة، وسيتم توزيعها على 10 إدارات فرعية، وهى: (العدوة، وبني مزار، وحلوة، والشيخ مسعود، وبرطباط، وسمالوط، ومغاغة، ومنقطين، ومطاي، وصندفا)، وبذلك يصل مجموع ما تسلمته المديرية إلى 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحي.
توزيع لحوم صكوك الاضاحي بالمنيا