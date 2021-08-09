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محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:35 مساءً
مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت أمريكا إنها ستوفر ممرا آمنا للمطار
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:35 مساءً
محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:35 مساءً
الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:35 مساءً
مسؤول إماراتي كبير: تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان اليوم مشجعة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:35 مساءً
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. موعد بدء تنسيق الكليات وخطوات التقديم في الجامعات
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:35 مساءً
بسبب 35 مهاجرا عراقيا.. 12 من حرس الحدود البيلاروسي يجتازون حدود ليتوانيا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:34 مساءً
جامعة القاهرة تنعي الدكتور بركات عبد العزيز وكيل كلية الإعلام الأسبق
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:34 مساءً
رئيس حقوق الإنسان الأرمن يتعهد بإرسال انتهاكات أذربيجان إلى المنظمات الدولية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:34 مساءً
بث مباشر الاهلي والطلائع الآن
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:34 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
هل ينتقل متغير دلتا بشكل خاص للأطفال؟ وما مدى انتشاره؟
فيديو
cnn arabic
الاثنين 09 أغسطس 2021 02:14 مساءً
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