أخبار عاجلة

محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت أمريكا إنها ستوفر ممرا آمنا للمطار -
محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة -
الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل -
مسؤول إماراتي كبير: تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان اليوم مشجعة -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. موعد بدء تنسيق الكليات وخطوات التقديم في الجامعات -
بسبب 35 مهاجرا عراقيا.. 12 من حرس الحدود البيلاروسي يجتازون حدود ليتوانيا -
جامعة القاهرة تنعي الدكتور بركات عبد العزيز وكيل كلية الإعلام الأسبق -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن يتعهد بإرسال انتهاكات أذربيجان إلى المنظمات الدولية -
بث مباشر الاهلي والطلائع الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدرب محمد صلاح والننى السابق يتولى تدريب منتخب سويسرا

Print
مدرب محمد صلاح والننى السابق يتولى تدريب منتخب سويسرا مدرب محمد صلاح والننى السابق يتولى تدريب منتخب سويسرا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين مراد ياكين مديرا فنيا للمنتخب الأول، ووقع ياكين على عقد ينتهي بنهاية تصفيات 2022 مع إمكانية تمديده.

ولعب ياكين المدافع السابق 49 مباراة دولية مع السويسري، ويخلف ياكين، المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي انتقل لتدريب فريق بوردو الفرنسي، بعدما قاد المنتخب السويسري لدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا.

وستكون أول مهمة لياكين مع المنتخب السويسري هي مباراة ودية أمام المنتخب اليوناني في الأول من سبتمبر المقبل، ويتبعها مباراة أمام المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، في التصفيات المؤهلة للمونديال يوم 5 سبتمبر، ثم مواجهة منتخب إيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

وقال ياكين: إنه شرف كبير لي ومصدر سعادة أن أكون قادرا على تمثيل بلدي كمدير فني. مقتنع من أننا سنتأهل لكأس العالم بهذا الفريق العظيم والاحتفال بنجاحات أخرى.

يذكر أن مراد ياكين قام بتدريب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومحمد النني لاعب الارسنال ، اثناء وجودهما في نادي بازل السويسري و بلغ نادي بازل الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عام 2013 تحت قيادة مراد ياكين، قبل أن يودع على يد تشيلسي الذي تُوج فيما بعد أمام بنفيكا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد