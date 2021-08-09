رسميًا .. تأجيل السوبر الافريقي لليد بين الأهلى والزمالك

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استقر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، برئاسة البنيني منصورو أريمو، على تأجيل قمة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي، والتي كانت مقررة يوم 18 أغسطس الجارى في القاهرة.

وتم الاستقرار على تأجيل المباراة لوقت لاحق، بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة اليد، وجاء طلب الاتحاد المصري تأجيل المباراة، بسبب تأخر عودة بعثة المنتخب الأول من اليابان، بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد مشاركته في أولمبياد طوكيو بالمركز الرابع، في إنجاز تاريخي، كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد سيشارك في بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب) في السعودية أكتوبرالمقبل.

ويشارك الزمالك بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض الأهلي المباراة، عقب اعتذار النجم الساحلي لأسباب مالية.