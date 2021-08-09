يرافقه المحافظ ونواب.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد مجمع النيابات بالسويس بعد إنتهاء «برنامج تحولها الرقمي»

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تفقد المستشارعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم يرافقه كلٍ من اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والمستشار عزت أبوزيد مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشارة فهيمة الحكيم مدير وحدة الشكاوى عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، النيابات الإدارية بمحافظة السويس، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنيابة الإدارية بمحافظة السويس.

وخلال كلمته التي القاها، أكد المستشار عصام المنشاوي على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

وعرض المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية ما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة السويس بعد النجاح الذي تحقق بمحافظات المرحلة السابقة والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأشاد اللواء أ.ح. عبدالمجيد صقر- محافظ السويس بالدور البارز والفعال الذي قام به المستشار عصام المنشاوي، نحو تحقيق خطوات بالغة الأهمية للمشروع الشامل للتحول الرقمي، وتمكين ودعم الشباب والمرأة بالمراكز القيادية بالنيابة الإدارية بالتوافق مع توجهات الدولة وما تشهده من نهضة شاملة في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الإفتتاح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس ،و اللواء / محمد رضوان مساعد مدير أمن السويس، والمستشارغريب إبراهيم مدير مكتب فني السويس، والمستشار أسامه البنا مدير نيابة السويس أول والمستشار أحمد يوسف مدير نيابة السويس ثاني، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة السويس.