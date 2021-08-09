التنمية المحلية: تسلم 3 مدافن صحية آمنة بالوادي الجديد ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة الوادى الجديد الأسبوع الجاري لـ 3 مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة تصل إلى حوالى 96 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الإثنين، إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، قامت بتسليم المدافن الصحية الآمنة للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021، مشيرا إلى أن الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة تتابع عمليات تسليم المدافن الثلاث على أرض محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسئولى المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، طبقاً للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.

وتابع: أن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة في عدد من المحافظات للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات.

وأكد الوزير، أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات طبقاً للتوقيات والخطط الزمنية المحددة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي، ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن محافظة الوادى الجديد قد تسلمت المدفن الأول بمدينة الخارجة والذى تبلغ تكلفته حوالى 32 مليون جنيه وتبلغ المساحة الكلية له 8 فدان وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به كذلك ميزان أرضي بسكول بأبعاد (3*18)م وغرفة تحكم باأعاد(3.2*3.5)م مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وخزان يومي سعة 1 متر مكعب مزود بموتور 1.5 حصان بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود سعة 15 متر مكعب بمظلة معدنية، ومغسلة سيارات وخزان مياه سعة 15 متر مكعب بموتور 3حصان.

وأضاف: كما يوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة ممثلة في الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات قد أشرفت على تسلم محافظة الوادى الجديد أيضاً للمدفن الصحى الآمن بمدينة الداخلة وتبلغ التكلفة الإجمالية له حوالى 32 مليون جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمدفن 8 فدان وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به ميزان أرضي بسكول بأبعاد (3*18)م وغرفة تحكم بأبعاد(3.2*3.5)م مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وخزان يومي سعة 1 متر مكعب مزود بموتور 1.5 حصان بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود سعة 15 متر مكعب بمظلة معدنية، ومغسلة سيارات وخزان مياه سعة 15 متر مكعب بموتور 3 حصان وكذلك 2 خزان مياه سعة الواحد 5 متر مكعب بموتور 1 حصان، خزان صرف لتجميع صرف المبنى الإداري وكذلك خزان صرف لتجميع صرف مغسلة السيارات.

وتابع شعراوى: كما يوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط «الريب راب»، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط «الريب راب» ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم صباح غداً الثلاثاء تسليم أخر المدافن الصحية الآمنة في مدينة الفرافرة لمحافظة الوادى الجديد والبالغ تكلفة إنشائه حوالى 32 مليون جنيه وعلي مساحة 8 فدان وبنفس المواصفات والشروط للمدافن في الخارجة والداخلة.