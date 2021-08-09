6 كليات بجامعة المنيا تختبر طلاب الثانوية العامة في القدرات (تفاصيل)

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تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، صباح اليوم الاثنين، اختبارات القدرات بكليتي الفنون الجميلة والتربية الرياضية، حيث كان في استقبالهما الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية إلى توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي تشترط القبول بها اجتياز الطلاب الاختبارات المؤهلة، وتوفير قاعات انتظار للطلاب يراعى فيها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، وذلك خلال أعمال شؤون الطلاب استعداداً لخوضهم الاختبارات.

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام فرحات إلى أن اختبارات القدرات تجري بـ 6 كليات معنية ومعهد بالجامعة تشمل كليات: الفنون الجميلة «فنون، وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب توفير الجامعة 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للراغبين بالمدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، وبكلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي.