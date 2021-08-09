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نجاح فريق طبي بـ«زاوية الناعورة» في إنقاذ سيدة من الموت بعد إصابتها بفشل في التنفس

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نجاح فريق طبي بـ«زاوية الناعورة» في إنقاذ سيدة من الموت بعد إصابتها بفشل في التنفس نجاح فريق طبي بـ«زاوية الناعورة» في إنقاذ سيدة من الموت بعد إصابتها بفشل في التنفس

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نجح طاقم أطباء العناية المركزة بمستشفي زاوية الناعورة المركزي برئاسة الدكتور أحمد ظريف عبدالباسط في إنقاذ مريضة تبلغ من العمر ٢٩ عاما من الموت بعد إصابتها بفشل في عضلة القلب وارتشاح بالغشاء البلوري وفشل في وظائف التنفس من الدرجة الثانية.

كان مستشفي زاوية الناعورة المركزى قد استقبل سيدة تبلغ من العمر ٢٩ عاما مصابة باشتباه وفشل في وظائف التنفس من الدرجة الثانية، قامت على الفور الدكتورة إيمان محمد الخولي بمناظرة الحالة وتبين احتياجها بشكل عاجل للعناية المركزة، وتم نقلها للعناية المركزة بالمستشفي وإبلاغ الدكتور أحمد ظريف عبدالباسط المشرف على العناية المركزة بمستشفي زاوية الناعورة الذي قام بمناظرة الحالة وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة من سحب السائل البلوري وإعطاء العلاج اللازم لهبوط عضلة القلب وتركيب أنبوبة حنجرية ووضعها على جهاز تنفس صناعي، وتحسنت الحالة وتم فصلها من على جهاز التنفس وعمل لجنة طبية مكونة من تخصصات العناية والقلب والأشعة والنساء للإشراف الكامل على الحالة، وتم تحسن الحالة بشكل كامل وخرجت من العناية المركزة.

من جانبه أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن السيدة كانت تعاني من فشل بالتنفس من الدرجة الثانية وارتشاح في الغشاء البلوري وضعف في عضلة القلب، مؤكدا أن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات تبلغ ٧٠٪؜ طبقا للتقارير العالمية.

المصرى اليوم

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