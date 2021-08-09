رئيس جامعة المنوفية يتفقد الموقع العام لجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا

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تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الموقع العام لجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، لمتابعة سير العمل بالمنشآت التي تضم مبنى إدارة مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، ومبنى المعامل.

رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور أنور إسماعيل، مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبدالحميد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والمنسق العام للمشروع، ولفيف من مهندسي الهيئة الهندسية، حيث تفقدوا كافة الأعمال القائمة وما تم من تنفيذه طبقا للخطة الموضوعة.

أشاد رئيس الجامعة بحجم العمل الذي تم، موجها خالص الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمجهوداتهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحجم العمل الذي تم بمشروع جامعة المنوفية الأهلية في وقت قياسي، مؤكدا أن جامعة المنوفية الأهلية ستكون صرحا علميا متميزا ضمن سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة في مصر وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم، وتأكيدا على أهمية دور الجامعات الأهلية والتوجه إلى تعليم ليس هادفا للربح وإعطاء فرصة لمن لديه القدرة ليتحمل تكلفة التعليم بشكل مقبول من خلال الجامعات الأهلية التي تستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لتأهيل خريج قادر على اقتحام سوق العمل من خلال البرامج التعليمية الجديدة في مختلف المجالات العلمية والبحثية وتساهم في صناعة المستقبل.

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