ضبط 5 مكامير فحم مخالفة بمركز أبوقرقاص في المنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط عدد من مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية في منشأة زعفرانة بمركز أبوقرقاص.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بقرية منشاة زعفرانة، حيث تم ضبط 5 مكامير مخالفة للبيئة، وأشرف «أبوزيد» على أعمال الإطفاء، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة بعد تحرير محاضر البيئة وإطفاء المكامير بواسطة الحماية المدنية.

ضبط مكامير فحم في المنيا