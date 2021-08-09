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طرح مزايدات علنية لاستغلال شواطئ العجمي وبرج العرب في الإسكندرية (تفاصيل)

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طرح مزايدات علنية لاستغلال شواطئ العجمي وبرج العرب في الإسكندرية (تفاصيل) طرح مزايدات علنية لاستغلال شواطئ العجمي وبرج العرب في الإسكندرية (تفاصيل)

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أعلنت محافظة الإسكندرية (الإدارة العامة للشؤون المالية)، عن طرح مزايدات علنية لاستغلال شواطئ بمنطقتى العجمي وبرج العرب.

وجاءت المزايدات كالتالى: بجلسة يوم الأربعاء 18 /8 /2021، سيتم استغلال شاطئ بليس (1) خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمي، وشاطئ فاميلي بيتش خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمي، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه لكل عملية على حدة.

بجلسة يوم الخميس 19 /8 /2021، سيتم استغلال شاطئ الهانوفيل الغربي المميز بنطاق حي العجمي بقيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، وشاطئ السلام (2) المميز بنطاق حى العجمي بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وشاطئ زهراء كرير خدمة لمن يطلبها بنطاق مركز ومدينة برج العرب بقيمة تأمين 15 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالمناقصات العامة ذات المظروفين الفني والمالي، تقرر بجلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين 23/ 8 / 2021، وعملية توريد الأدوات المكتبية للديوان العام والإدارات التابعة له (مقايسة سنوية). بقيمة تأمين مؤقت 3500 جنيه، وعملية توريد وتركيب سنترال داخلي لغرفة عمليات المحافظة بالديوان العام بقيمة تأمين 2000 جنيه.

وجلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء 24/ 8 / 2021، تشمل عملية توريد احتياجات الديوان العام والإدارات التابعة له من الأظرف (مقايسه سنوية) بقيمة 4000 جنيه، وعملية توريد احتياجات الديوان العام والإدارات التابعة له من الملتهب والمستديم العمومي «أدوات النظافة» (مقايسه سنوية) بقيمة 4500 جنيه.

المصرى اليوم

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