مصطفى المنيرى يكشف تطورات إصابات بيراميدز

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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن موقف المصابين بالفريق خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل ١-١ على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الدوري الممتاز. أوضح الطبيب أن عبد الله بكري مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية من خلال التحام في الرأس وتم تغييره، وعقب المباراة توجه إلى أحد المستشفيات وأجرى بعض الفحوصات الطبية والأشعة التي أثبتت سلامته، وعدم إصابته بارتجاج في المخ أو نزيف، وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه. شدد المنيري على أن محمد حمدي الظهير الأيسر تعرض لإصابة قوية في الرأس من التحام داخل منطقة الجزاء، وتمت خياطة الجرح أثناء المباراة وأكمل اللقاء لنهايته. المنيري أضاف أن المهاجم محمود وادي مهاجم الفريق أصيب في العضلة الخلفية خلال المباراة وتم تغييره على أن يجري أشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة العلاج. وعن الحارس شريف إكرامي أكد المنيري أن الحارس تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية وخرج مستبدلا من اللقاء وسيخضع خلال ساعات هو الآخر لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة العلاج.