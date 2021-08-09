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أمير الشرقية يبارك تحوّل مسمى "إطعام" لـ"جمعية بنك الطعام السعودي"

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أكد ضرورة الاستفادة من الموارد الغذائية وتنشئة الأبناء على هذه السلوكيات

أمير الشرقية يبارك تحوّل مسمى

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المسمى الجديد لجمعية "إطعام"، والذي تمّ اعتماده باسم "جمعية بنك الطعام السعودي - إطعام" وفق آلية ومستهدفات جديدة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية "ما تقوم به جمعية إطعام من جهود كبيرة وملموسة للاستفادة من فائض الطعام وتوزيعه على الأسر المحتاجة، وهو أمر يستحق الدعم والإشادة، وهذه جهود يقدرها جميع أفراد المجتمع، ونتطلع لأن تستمر وتتطور حتى تتحقق الفائدة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين".

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الغذائية، وتنشئة الأبناء على هذه السلوكيات الحميدة التي أمرنا بها ديننا الحنيف.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة جمعية إطعام الخيرية عبداللطيف بن عبدالله الراجحي، والذي قدّم لأمير المنطقة الشرقية شرحاً عن مشروع التحول اللوجستي نحو بنك الطعام السعودي الذي تعتزم "إطعام" تنفيذه، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية معدي بن مسعود الهاجري، والرئيس التنفيذي للجمعية فيصل بن محمد الشوشان، وسلم "الراجحي" أمير المنطقة الشرقية الإصدار التعريفي للمشروع، بالإضافة إلى التقرير السنوي لأعمال إطعام للعام 2020.

ورفع "الراجحي" شكره باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس لأمير المنطقة الشرقية على متابعته واهتمامه وتوجيهاته الداعمة للجمعية.

أمير الشرقية يبارك تحوّل مسمى

أمير الشرقية يبارك تحوّل مسمى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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