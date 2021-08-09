«عربية النواب»: تصريحات ملك البحرين تؤكد الدور المحوري لمصر في حفظ الأمن القومي العربي

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن تصريحات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن مصر، دليل قاطع على الدور التاريخى والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى في الحفاظ على الأمن القومى العربى.

وأضاف «أباظة» في بيان له اصدره اليوم الاثنين، ان ملك البحرين حريص على دعم التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة معرباً عن سعادته الغامرة باشادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة هي محل فخر واعتزاز لكل الشعوب العربية.

وأشار «أباظة» إلى تأكيد ملك البحرين خلال اللقاء على تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، ودعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل اضافة إلى اشادته بالدور المركزي لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين قد تسلم رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت دعوته لزيارة مصر وقد رحب بهذه الدعوة الكريمة، معرباً عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

وتعلقت الرسالة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك، وقد سلم الرسالة إلى الملك البحريني، في قصر الصافرية، وزير الخارجية سامح شكري.

الذي نقل إلى ملك البحرين تحيات وتقدير الرئيس السيسى وأطيب تمنياته لشعب البحرين بدوام التقدم والرخاء، فيما كلفه الملك بنقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته الخالصة لمصر وشعبها العزيز بالمزيد من التطور والازدهار.