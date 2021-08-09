رئيس جامعة عين شمس يتفقد جناح الجامعة المشارك بمعرض التعليم العالي في نسخته التاسعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،جناح معرض جامعة عين شمس المشارك بالملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ اغسطس ٢٠٢١.

وخلال جولته التفقدية، أوضح المتيني أن جامعة عين شمس تقدم حزمة متنوعة من البرامج والتي تغطي كافة التخصصات في مختلف المجالات، بما يسمح للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية بإختيار ما يناسبهم .لافتاً أن أبرز ما يميز هذه التخصصات مواكبتها لمتطلبات سوق العمل اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

و أضاف أن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة تزيد عن 50 برنامج في المجالات المختلفة ( الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار وغيرها). مشيراً إلى الشراكات الدولية التي تتيحها تلك البرامج والتي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج.

وأضاف أن زوار الجناح يمكنهم استعرض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس وذلك من خلال QR code وكذلك تصفح البرامج الدراسية إلكترونياً، إلى جانب التواصل المباشر طوال أيام المعرض مع فريق كامل ومدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وأوضح د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تشارك هذا العام كراعي بلاتيني، لافتاً أن مشاركة الجامعة تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات وحرصت الجامعة على المشاركة للتواصل مع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ،بهدف توجيههم بآليات التنسيق والقبول الإلكتروني ومساعدتهم في ترتيب رغباتهم بالشكل الصحيح، فضلا عن تبادل الخبرات مع أكبر الجامعات المشاركة من مصر والعالم، بالإضافة لمراكز التدريب والجهات المانحة وتسويق الجامعات لخدماتها وبرامجها المتميزة.