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اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعلن فوز جامعة عين شمس بجائزة «كونفوشيوس» لمحو الأمية 2021

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اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعلن فوز جامعة عين شمس بجائزة «كونفوشيوس» لمحو الأمية 2021 اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعلن فوز جامعة عين شمس بجائزة «كونفوشيوس» لمحو الأمية 2021

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استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول فوز جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية العربية.

وأشادت لجنة التحكيم الدولية ببرنامج تنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، والذى يقدم برامج تدريبية لإعداد طلاب الجامعات للعمل كمعلمين لمحو الأمية في المجتمعات، فضلاً عن استخدامه أدوات التعلم عن بعد لتعليم المهارات الرقمية ومهارات الاتصال وتعليم الكبار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تأسست عام 2005، وتحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتهتم بالبرامج التي تشجع على محو أمية الكبار، خاصة في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، ولاسيما الفتيات والنساء.

وأضاف التقرير أن هذه الجائزة تمنح للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد اعترافًا بإسهاماتهم المتميزة في تعزيز الجهود المبذولة، وتقديرًا لجهودهم المتواصلة في مجال محو الأمية.

وأوضح التقرير أن جوائز «كونفوشيوس لمحو الأمية» تتكون من ميدالية ودبلومة ومبلغ 30 قدره ألف دولار أمريكي.

هذا ومن المقرر مشاركة جامعة عين شمس في فعاليات الندوة التي ستعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا يوم الخميس 9 سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أعلنت عن هذه الجائزة في 26 مايو 2021.

المصرى اليوم

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