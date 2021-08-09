أخبار عاجلة

طالبان تحذر القوات الأمريكية في حال لم تنسحب في الموعد المقرر -
واشنطن: طالبان لا علاقة لها بداعش.. وكنا على علم باحتمال سيطرتهم على أفغانستان -
محافظ كفر الشيخ يهنيء أائل الجمهورية بالمحافظة -
بينهم فهمي والصايغ ومنى زكي .. تعرف على درجات 10 فنانين في الثانوية العامة -
عن تعهدات "طالبان".. الأمم المتحدة: ننتظر اقتران الأقوال بالأفعال -
"آل طلحة" يزفّون "فهد" عريسًا -
11 ألف ساعة تدريبية التحق بها أكثر من 3 آلاف معلم بالمنطقة الشرقية -
تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) -
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) -
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كيف يتم نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات؟.. تعرف على التفاصيل في قانون الاتصالات

Print
كيف يتم نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات؟.. تعرف على التفاصيل في قانون الاتصالات كيف يتم نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات؟.. تعرف على التفاصيل في قانون الاتصالات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع قانون تنظيم الاتصالات الذي صدر عن مجلس النواب، عدد من القواعد الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات واجراءات توصيل خدمات الاتصالات لاى عقار. وحدد القانون الخطوات التي يتم اتخاذها بقرار من رئيس الجمهورية، ونص على الآتى:

1- يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

2- لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض دون مبرر مشروع على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

3- يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو في علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

4- يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حالة إقامة دعوى قضائية في شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

5- يلتزم المرخص له بإنشاء اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"القرشي" يطلع على أعمال سلامة وموثوقية الشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام

"القرشي" يطلع على أعمال سلامة وموثوقية الشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام

وزير المالية: «التغذية المدرسية» دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعي

وزير المالية: «التغذية المدرسية» دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعي

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"