الموضوع مادي.. تفاصيل أزمة منع بلقيس من الغناء بمصر.. ومحاولات للحل خلال ساعات

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تجرى حاليًا اتصالات هاتفية بين د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ونقيب المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر، لحل الأزمة الخاصة بالمطربة بلقيس، حسبما علمت «المصري اليوم» من مصادر لها.

ومن المقرر أن يتم تجاوز الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة، مع سداد بلقيس للرسم النسبي المقرر مقابل تنظيمها إحدى الحفلات في القاهرة دون الحصول على تصريح النقابة أو سداد الرسم النسبي، وهو ما ترتب عليه إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا يؤكد منع المطربة بلقيس فتحي من إحياء الحفلات في مصر.

من جانبه قال سعد المتولي محامي نقابة المهن الموسيقية لـ«المصري اليوم»: «التصريح ضروري بالنسبة للمطربين الأجانب، وكذلك دفع الرسم النسبي، وبلقيس غنت دون الحصول على تصريح وكذلك لم تدفع الرسم النسبي، وبالتالي قرار المنع إجراء قانوني طبيعي جدًا، متوقعًا أن الأزمة لن يتم حلها سريعا لأنها تتطلب من المطربة والموسيقيين القادمين معها دفع مبلغ مالي، وبالتالي هناك أزمة قد تؤدي لتأجيل حفلاتها القادمة».

وتابع: «الموضوع مادي ورسوم لا يمكن التهاون فيها من جانب مجلس نقابة المهن الموسيقية، الذي يهتم بمصالح الأعضاء، متمنيًا أن يكون هناك تواصل بالفعل بين الأطراف لحل الأزمة وتحصيل تلك الرسوم».

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة: «قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».

ومن المقرر أن تحيي المطربة بلقيس حفلا بدار الأوبرا المصرية، على خشبة مسرح النافورة، الخميس، 12 أغسطس، بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه، على أن تبدأ البروفات غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامجا غنائيا يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى.

خاصة آخر أغنياتها التي حققت نجاحاً كبيراً في سوق الأغنية العربية وهما «ممكن» وأغنية «انتهي» حيث إن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.

وكانت بلقيس قد طرحت مؤخرًا كليب «ممكن» الذي نجح في تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 70 مليوناً خلال أسبوعين فقط.

وهي الأغنية التي قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ.