تعرف على عقوبة الإعلان عن منتجات وخدمات صحية غير مرخصة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نص قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الصادر عن مجلس النواب على معاقبة كل من يعلن عن منتج صحي بدون ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص والتي يترأسها وزير الصحة، وتراوحت العقوبات التي حددها القانون بين الحبس والغرامة.

ونص القانون على «أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ووضع القانون تعريفا واصحا لمصطلح «الإعلان» وعرفه بأنه نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية أو بثها عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية وسواء كان النشر إيجابياً أو سلبياً للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعرف «المنتجات الصحية» بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لأى غرض صحي آخر.