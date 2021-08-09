محافظ كفر الشيخ يضع حجر الأساس لتجديد أقدم دار مناسبات بالمحافظة

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وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حجر أساس إعادة بناء أقدم وأكبر دار مناسبات في المحافظة «دار الخياط»، مكون من بدروم للسيارات ودور أول مخصص للرجال، ودور ثاني مخصص للسيدات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إعادة تشييد دار المناسبات، لهي خير دليل على تكاتف المجتمع المدني مع الدولة، داعيًا الله أن يرحم الحاج زكي الخياط الذي أنشأ مسجد الخياط ،عام 1972م، والذي تم إفتتاحه عام 1973م ،وتم توسعته وتجديده مع بناء مستشفى الخياط الخيري لأكثر من 4 مرات بمعرفة أهل بندر كفر الشيخ والمنطقة من أصحاب الخير، لتصبح مساحته 800 متر ،إضافة للمستوصف 200 متر.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف ،وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أصبح المسجد منذ إفتتاحه قبلة لحفظة القرآن الكريم ،ولأهالي المحافظة، وطوال تلك السنوات، تعلم به الآلاف من حفظة القرآن الكريم، الذين أصبحوا أئمة في المساجد وخطباء لهم مكانتهم، إضافة لمستشفى الخياط الخيري الذي قدم ومازال يقدم الخدمات الطبية لآلاف بأسعار مخفضة، ويضم كافة التخصصات الطبية.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن دار المناسبات التي يتم وضع حجر أساس لها اليوم، وتم إقامتها في الثمانينات، واليوم يشهد الحضور الكرام وضع حجر أساس لإعادة تشييد دار المناسبات، بطريقة معمارية حديثة تضم العديد من الخدمات التي يستفيد منها أهالي المحافظة

ومن جانبه أكد المستشار عبدالفتاح الملا، إنه سعيد بوضع حجر أساس دار المناسبات الخيري، موجها الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على وضعه حجر أساس اعادة تشييد دار المناسبات، كأقدم دار مناسبات، وقد اختار اليوم الأول من شهر محرم بدء العام الهجري الجديد، كما أنها اختار شهر أغسطس، لأنها هدمت في شهر اغسطس 2018م فأراد ان يعود لها الروح في أغسطس 2021،دليل على وعي وإدراك وطني سليم، متمنيا ان يكون ذلك العمل في ميزان حسناته.