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منطقة شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد

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منطقة شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد منطقة شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد

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بدأت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية استعداداتها للعام الدراسي الجديد، حيث اجتمع الشيخ محسن أبوالقاسم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات الإشرافية وغير الإشرافية وموجهي عموم المواد التعليمية، بحضور محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وقال إبراهيم الفحام، مدير العلاقات العامة بالمنطقة، إنه خلال الاجتماع تمت مناقشة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وحصر حركة التنقلات بين المعلمين والانتدابات وسد العجز بين المعلمين، وأعمال الصيانة اللازمة للمعاهد ولدورات المياه وأعمال المظلات لرياض الأطفال وتجهيز خدمات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

أشار إلى مناقشة تجهيز الفصول الدراسية وتنفيذ ورش عمل تفاعلية بين المعلمين أون لاين لتنفيذ مقترحات التطوير داخل المعهد، وتم توجيه إدارة الكمبيوتر التعليمي ومركز المعلومات والبيانات لتجهيز معامل المعاهد الأزهرية وعمل الصيانة اللازمة لأجهزة الكمبيوتر بالمعاهد وتفعيل خدمة الإنترنت داخل المعاهد وخاصة معاهد الجودة والمعاهد المدرجة للجودة والاعتماد.

‏تم الاجتماع بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة الحضور وتفعيلا لقرارات الأزهر الشريف.

المصرى اليوم

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