أخبار عاجلة

طالبان تحذر القوات الأمريكية في حال لم تنسحب في الموعد المقرر -
واشنطن: طالبان لا علاقة لها بداعش.. وكنا على علم باحتمال سيطرتهم على أفغانستان -
محافظ كفر الشيخ يهنيء أائل الجمهورية بالمحافظة -
بينهم فهمي والصايغ ومنى زكي .. تعرف على درجات 10 فنانين في الثانوية العامة -
عن تعهدات "طالبان".. الأمم المتحدة: ننتظر اقتران الأقوال بالأفعال -
"آل طلحة" يزفّون "فهد" عريسًا -
11 ألف ساعة تدريبية التحق بها أكثر من 3 آلاف معلم بالمنطقة الشرقية -
تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) -
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) -
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة لـ «مصيلحي» حول شبهة فساد في منح تراخيص تعبئة السكر

Print
طلب إحاطة لـ «مصيلحي» حول شبهة فساد في منح تراخيص تعبئة السكر طلب إحاطة لـ «مصيلحي» حول شبهة فساد في منح تراخيص تعبئة السكر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

‫تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب عن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور على المصليحى وزير والتجارة الداخلية حول ما وصفه بوجود «فساد» في الوزارة. وقال «قورة» في طلبه: «هناك شبهة فساد في عملية منح تراخيص تعبئة السكر من خلال فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة بمحافظة سوهاج.

و اضاف: «الشركة قامت بالرد على طلب مزكى منى لأحد المواطنين لمنحه ترخيص لتعبئة السكر بأنه يوجد 7 مصانع للتعبئة بطاقة انتاجية 1500 طن مع العلم أن من بين هذه الرخص رخصة لزوج واخرى لزوجته من اسرة واحدة مما يؤكد وجود شبهة فساد في منح هذه التراخيص مع العلم بأن هناك موافقات لاشخاص منذ سنوات والشركة لاتريد التعاقد معهم».

و تابع «قورة»: «فيما يتعلق بتعبئة سكر التموين يتم تعبئة السكر بواقع 850 جرام بالمخالفة لما هو مقرر ب 900 جرام وهذا يصب في صالح المصنع الذي يقوم بالتعبئة وقد تم تحرير محاضر بهذه المخالفات وارجو احاطة طلب الاحاطة للجنة المختصة وتوجيه الدعوة لوزير التموين والتجارة الداخلية للرد على هذه المخالفات خاصة اننى لدى كافة المستندات المتعلقة بهذه المخالفات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات