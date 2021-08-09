طلب إحاطة لـ «مصيلحي» حول شبهة فساد في منح تراخيص تعبئة السكر

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‫تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب عن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول ما وصفه بوجود «فساد» في الوزارة. وقال «قورة» في طلبه: «هناك شبهة فساد في عملية منح تراخيص تعبئة السكر من خلال فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة بمحافظة سوهاج.

و اضاف: «الشركة قامت بالرد على طلب مزكى منى لأحد المواطنين لمنحه ترخيص لتعبئة السكر بأنه يوجد 7 مصانع للتعبئة بطاقة انتاجية 1500 طن مع العلم أن من بين هذه الرخص رخصة لزوج واخرى لزوجته من اسرة واحدة مما يؤكد وجود شبهة فساد في منح هذه التراخيص مع العلم بأن هناك موافقات لاشخاص منذ سنوات والشركة لاتريد التعاقد معهم».

و تابع «قورة»: «فيما يتعلق بتعبئة سكر التموين يتم تعبئة السكر بواقع 850 جرام بالمخالفة لما هو مقرر ب 900 جرام وهذا يصب في صالح المصنع الذي يقوم بالتعبئة وقد تم تحرير محاضر بهذه المخالفات وارجو احاطة طلب الاحاطة للجنة المختصة وتوجيه الدعوة لوزير التموين والتجارة الداخلية للرد على هذه المخالفات خاصة اننى لدى كافة المستندات المتعلقة بهذه المخالفات».