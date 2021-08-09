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برلماني يطالب بتطبيق الغرامة على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا

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برلماني يطالب بتطبيق الغرامة على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا برلماني يطالب بتطبيق الغرامة على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا

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طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بضرورة الاستمرار في تطبيق جميع التعليمات والاجراءات الاحترازية لمواجهة ، محذرا من التهاون من عدم الاهتمام بالتدابير الاحترازية لأنها سينتج عنها عواقب خطيرة.

وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن الأسابيع الماضية بعد انخفاض عدد المصابين بهذا الفيروس حدث حالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام من الكثير من المواطنين والموظفين داخل مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بابسط هذه الاجراءات وهو ارتداء الكمامات، مطالبا الحكومة بتطبيق الغرامة على المخالفين حتى نستطيع الحد من انتشار هذا الوباء اللعين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتخاذ جميع المؤسسات الحكومية الإجراءات التي تكفل التزام الجميع سواء المواطنين أو الموظفين داخل مؤسسات التنفيذية وذلك لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتي من المتوقع حدوثها في في خلال سبتمبر المقبل وذلك يتطلب من الجميع الاستمرار في الالتزام التام بجميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وانتقد النائب، ضعف نسبة إقبال المواطنين على التطعيم باللقاحات، مشيرا إلى ضرورة زيادة نسبة مراكز التطعيم بلقاحات كورونا في جميع محافظات الجمهورية واستيراد كميات أكبر من اللقاحات حتى نستطيع تلقيح أكثر من 60% من الشعب حتى يحدث مناعة قطيع ومجابهة تداعيات الموجة الرابعة من فيروس كورونا، فضلًا عن رفع درجات الاستعداد في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية مرة أخرى تحسبا لأي تطورات جديدة.

المصرى اليوم

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