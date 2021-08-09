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إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بسيارتين بالفيوم

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إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بسيارتين بالفيوم إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بسيارتين بالفيوم

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أصيب أربعة أشخاص بمدخل محافظة الفيوم بجوار محطة تحصيل رسوم الطرق إثر تصادم سيارة نقل مسرعة بسيارتين آخرين مما أدى إلى إصابات مختلفة.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد تعيلب مامؤر مركز شرطة طامية إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة إصابات مختلفة بسبب تصادم سيارة نقل بسيارتين آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبدالحكم رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية إصابة أربعة أشخاص إثر اصطدام سيارة نقل مسرعة بسيارتين آخرين بمدخل محافظة الفيوم.

وقامت سيارات مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفي طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم التحفظ على السيارات.

كما توجهت سيارة الونش التابعة لإدارة المرور بمركز طامية برفع آثار الحادث وتسير الطريق امام السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بحجز السيارات لحين انتهاء التحقيق.

المصرى اليوم

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