رابطة النقاد الرياضيين تدين اللجنة الأوليمبية وتتضامن مع الزميل بليغ أبوعايد

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أدان المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، في بيان رسمى، قيام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بمخالفة الدستور المصرى والأكواد الإعلامية بمصادرة حق المعرفة وتداول المعلومة، وذلك بعد شطب اسم الزميل بليغ أبوعايد، الناقد الرياضى، من الجروب الرسمى للجنة الأولمبية، لمجرد قيام الزميل بتصحيح معلومة نشرتها اللجنة الأوليمبية عن لعبة الفروسية.

وأعربت رابطة النقاد الرياضيين عن استيائها، وأسفها من تصرف اللجنة الأوليمبية ضد أحد أفراد أسرة النقد الرياضى، ومنعه من ممارسة مهام عمله الصحفى وجاء نص البيان كالتالى:

«يعلن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين تضامنه الكامل مع الزميل الاستاذ/ بليغ أبوعايد الناقد الرياضي بالمصرى اليوم، ضد ما قام به المسئولون باللجنة الأوليمبية المصرية، من منعه من ممارسة عمله الصحفى، وهو أمر مرفوض تماما.

كما يعرب المكتب التنفيذي عن أسفه لتعامل اللجنة الأوليمبية بهذه الطريقه مع أحد أفراد أسرة النقد الرياضي.

ويؤكد المكتب التنفيذي للرابطة على إصراره وتمسكه بحصول الزميل على حقوقه الأدبية والمهنية كاملة، بعد هذا التصرف المؤسف«.