الإفراج عن سلع وقطع غيار بـ 7.6 مليار جنيه بـ«جمارك الإسكندرية»

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، عن مشمول ١١ ألفًا و٧٣ شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة.

وأضاف تقرير رسمى عن الادارة اليوم- الإثنين- أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن الشهادات بلغت ٢ مليار و١٦١ مليونًا و٩٤٧ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى ٥ مليارات و٥٠٩ ملايين و٨١٦ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و١٧٧ شهادة بيان جمركي خلال شهر يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، تم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ ٧ ملايين و٩٠٨ آلاف جنيه، كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ ٥٦٠ بيانًا جمركيًا بإجمالى ٤ ملايين جنيه و٥٢ ألف جنيه خلال نفس الفترة .

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي، بلغت ٧ مليارات و٦٨٣ مليونًا وو٧٢٤ ألف جنيه.