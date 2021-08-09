البترول : دراسة مشتركة مع الكهرباء عن وقود المستقبل .... (التفاصيل )

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اكد المهندس طارق الملا ان قطاع البترول وشركة شل الهولندية يعملان بإستمرار على تطوير الشراكة بينهما استنادا الى تنامى فرص الاستثمار في البحث عن الغاز والبترول في مصر في عدد من المناطق الواعدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر وفى ظل تاريخ طويل من العمل المشترك بين الجانبين يقوم على الالتزام والمصداقية وتحقيق النجاحات مشيرا الى أن عدد من كبريات الشركات العالمية حرصت على ضخ استثمارات جديدة في مصر في صناعة البترول والغاز بعد النجاحات الأخيرة مؤكدا حرص قطاع البترول على التنسيق الكامل مع شركاء النجاح من الشركات العالمية العاملة في مصر بما يقود الى تحقيق قصص نجاح جديدة وتعزيز المنفعة المتبادلة .

وعرض الوزير خلال استقباله هان موريتس سفير ، توجه مصر لدخول مجال انتاج الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل ، حيث أوضح انه جارى اعداد استراتيجية في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الكهرباء لافتا الى تطلع مصر للتعاون مع كافة الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال الواعد حيث تعمل حاليا مع المانيا وبلجيكا وإيطاليا للاستفادة من تجاربها الناجحة وخبراتها .

ومن جانبه أشاد السفير الهولندي بدور مصر في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط كمساهم رئيسى في تحقيق اهداف دول المنطقة من استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعى بالشكل الأمثل ، مشيرا الى ان توجه مصر لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة هو توجه متميز يدعم نجاحه البنية الأساسية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الغاز والبترول ، كما اكد أهمية التوجه الحالي للدخول في انتاج الهيدروجين في اطار التحول للطاقات النظيفة .

كما اكد أن شركة شل الهولندية تعتز بمسيرة عملها الطويلة في مصر القائمة على الشراكة المثمرة ، وأنها تركز حاليا على الاستثمار في مناطق المياه العميقة لبحث عن الغاز الطبيعى كأحد أهم أولوياتها .

و شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون في قطاع التدريب ومايمكن تقديمه في مجالات التدريب لشباب المهندسين والفنيين في صناعة البترول .