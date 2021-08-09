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منع بلقيس من الغناء في نهائيا.. و«الموسيقيين» توضح السبب

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أصدرت نقابة المهن الموسيقيّة قرارًا بمنع التعامل مع المطربة اليمنيّة بلقيس، يجرى بموجبه منعها من إحياء حفلات في ، وذلك بعد إحيائها حفلاً غنائياً في نادي الجلاء دون الحصول على التصاريح اللازمة.

«الموسيقين» توضح سبب منعها بلقيس من إحياء حفلات في مصر

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية قرارها عبر، بيان صحفي نشر في صفحتها الرسمية، جاء فيه: «قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».

«الموسيقين» توضح سبب منعها بلقيس من إحياء حفلات في مصر

وأحيت بلقيس، مساء أمس الأحد الثامن من أغسطس حفلا في نادي الجلاء بمشاركة الفنان رامي صبري.

وكان من المقرر أن تحيي بلقيس حفلًا آخرا في دار الأوبرا المصرية مساء الخميس 12 الموافق أغسطس، وتغني للجمهور المصري بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو أحمد طه، وذلك على خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة، إلا أن القرار جاء بمنعها من إحياء حفلات في مصر.

المصرى اليوم

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