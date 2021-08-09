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رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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تفقد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إجراءات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للإلتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وذلك برفقة الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بمقر المجمع الرياضى جنوب مدينة الخارجة حيث تستمر الإختبارات حتى ١٩ أغسطس الجارى.

وشدد طنطاوى، على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار في كافة مراحل الاختبارات، بالإضافة إلى تزليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة والطالبات خلال أدائهم الاختبارات، لافتا إلى أن الطلاب يؤدون الإختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية، حيث تم تخصيص يومين للطلاب يوم للكشف الطبى واخر للمهارى والبدنى.

ومن جانبه اوضح الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، أن التسجيل الإلكترونى لإجراء اختبارات القدرات بدأ منذ يوم الخميس المنقضى من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك بالمبنى الادارى للجامعة، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب بالمجان تسهيلا على الطلاب وااطالبات الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبارات القدرات.

ومن جانبه اكد الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية، على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والراحة للطلاب خلال أدائهم الاختبارات، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكلية التربية الرياضية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة، وضرورة التزام جميع المتواجدين بإرتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي مع توفير وسائل نقل داخلية وتوفير كل سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة أثناء التوجه إلى مقار الإختبار بمقار المجمع الرياضة جنوب مدينة الخارجة.

المصرى اليوم

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