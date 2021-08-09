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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئاسة الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن استراتيجية مصر لتوطين صناعة الدواء، التي تعكف على دراستها جهات متعددة منذ غبريل الماضي.

وقال تاج الدين إنّ صناعة الدواء ضلع بالغ الأهمية في الرعاية الصحية والأمن الدوائي والأمن الصحي، وتوطينها في مصر فكرة استراتيجية رائعة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ صناعة الدواء مركبة ومعقدة وتشمل مكونات كثيرة، كما أثبتت أزمة وباء كورونا بما لا يدع مجالا للشك أنّ وجود بنية تحتية صحية بما فيها الجزء الدوائي، أمر في منتهى الأهمية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ الدخول في عمق قضية صناعة الدواء بكل مكوناتها وتعزيز الأمن الدوائي ودعمه اقتصاديا وصولًا للتصدير أمر غاية في الأهمية، لذا تدرس الدولة المصرية هذا الملف بكل أبعاده لافتًا إن: «لدى القدرات في البنية التحتية والبشرية، فضلا عن دعم رئاسة الجمهورية لتوطين صناعة الدواء في مصر بمستوى عالمي».

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن العمل على استراتيجية كاملة لتوطين الدواء قائلًا: «ندرس استراتيجية كاملة لتوطين صناعة الدواء في مصر، إذ كان افتتاح مدينة الدواء جزء من هذه الاستراتيجية؛ فهي مدينة عملاقة جدا تحتوي على مكونات كثيرة«

وتابع تاج الدين: «كلفنا الرئيس السيسي في هذا الاجتماع بدراسة توطين صناعة الأدوية بتقنيات عالية لتوسيع قدرات مصر الإنتاجية، ونعكف على دراسة هذا التكليف منذ أبريل الماضي».

ولفت تاج الدين إلى البدء في تطبيق الاستراتيجية قائلًا «وضعنا الخطوط العريضة لتطبيق استراتيجية كاملة لتوطين الدواء، وكيفية التعامل مع المؤسسات الدوائية العالمية ذات المستوى الرفيع، حتى تصبح مصر منطقة جاذبة للصناعات الدوائية المتقدمة، سواء بالإمكانيات المصرية أو بمساعدة الشركات العالمية العملاقة».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني لوزارة الصحة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، والتي تعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تقدم الحكومة الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة في هذا المجال؛ بهدف تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بالإسراع في صياغة خطة تنفيذية تستهدف التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، وفي سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص في مجال صناعة الدواء الذي يحتل أولوية قصوى في رؤيتنا للتنمية المستدامة.