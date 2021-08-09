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نائب: تمتلك مقومات طبيعية وعقول قادرة على توطين صناعة الدواء في

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نائب: مصر تمتلك مقومات طبيعية وعقول قادرة على توطين صناعة الدواء في مصر نائب: تمتلك مقومات طبيعية وعقول قادرة على توطين صناعة الدواء في

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قال النائب الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، إن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في صناعة الدواء يكفل تحويل لمركز اقليمى كبير في هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة ويفتح افاقاً واسعة أمام صادرات الدواء المصرى لمختلف اسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

و اضاف «عبدالحميد» في بيان له اليوم أن مصر بما تملكه من مقومات طبيعية وعقول بشرية على مستوى عال من الكفاءة العلمية والمهنية قادرة على تحقيق تنفيذ التكليفات الرئاسية على ارض الواقع.

و اشار إلى اهمية الاجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى لوزارة الصحة.

و تابع أن تعمل على التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، والتى تعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار تقدم الحكومة الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة في هذا المجال بهدف تحقيق هذا الهدف وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف بالإسراع في صياغة خطة تنفيذية تستهدف التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، وفى سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفى هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص في مجال صناعة الدواء الذي يحتل أولوية قصوى في رؤيتنا للتنمية المستدامة.

و لفت «عبدالحميد» إلى الدور المحورى الذي لعبته شركات الدواء المصرية في توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية عبر التصنيع المحلى، وقال :«لدينا طموح أوسع خاصة فيما يتعلق بأدوية بعض الأمراض التي لا تتوافر في مصر، كأدوية الأورام، أو المناعة، وغيرها، ويجب أن نعمل على توطين صناعة هذه الأدوية، بالاضافة إلى عقد شراكات لتصنيع المواد الخام، فهذا الملف يعتبر ضمن أولويات الأمن القومي اضافة إلى تأكيد ثقته الكبيرة في أن شركات القطاع الخاص في مجال الدواء بالتعاون مع الحكومة قادرة على أن تحقق الكثير في هذا الملف، فلديها من الإمكانات ما يؤهلها لتحقيق طموحات واسعة سواء في عملية التصنيع المحلى أو التصدير».

المصرى اليوم

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