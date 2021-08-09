الليلة.. إيناس بطيشة الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية ضيف «نجوم» على لايف

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يستضيف برنامج نجوم على لايف اليوم الاثنين الدكتورة ايناس كمال بطيشة استاذ الفيزياء والنانو تكنولوجي بالمركز القومي للبحوث حاصلة على جائزة الدولة التقديرية للمراءة عام 2021 على شاشة نايل لايف.

في لقاء خاص حول مشوارها ونجاحاتها ونشأتها واهمية العلم في حياتنا حيث اكدت من خلال لقاءها ان البحث العلمي اساس نجاح أي مجتمع.

وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها وتدرجها في المناصب ورئاسة قسم فيزيقا المواد بالمركز القومي للبحوث ورئاستها لوحدة قياس الخواص الكهربية العزلية للمواد.

وأهم براءات الاختراع الني حصلت عليها واهمية تطبيقها وتحدثت ايضا عن اهمية النشى العلمي واهم الجوائز التي حصلت عليها اثناء مشوارها.