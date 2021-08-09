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«أهل » تختتم فعاليات مرحلتها الثالثة بالاسماعيلية

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«أهل مصر» تختتم فعاليات مرحلتها الثالثة بالاسماعيلية «أهل » تختتم فعاليات مرحلتها الثالثة بالاسماعيلية

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أسبوع الدمج الثقافى من المرحلة الثالثة من الملتقى الثقافي «أهل »، للأطفال من المحافظات الحدودية، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومدير عام ثقافة الطفل.

بدأت الفعاليات بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال فعاليات الأسبوع والتي تنوعت بين جداريات، كمامات من القماش، قلادات وحلى من النحاس، كتب صناعة يدوية، وحدات إضاءة من الخشب، لوحات من الاكريليك، لوحات فنون تشكيلية، مشغولا معدنية كلينكان بالإضافة لمطويات لتجارب أدبية من نسج خيال الأطفال.

أما عن فقرات الحفل، بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الملتقى والورش المنفذة خلاله وانطباعات الأطفال، من إخراج جمال عثمان، أعقبه عرض مسرحية العرائس «هفتان وريان» نتاج ورشة المسرح تأليف أحمد زكريا، وإخراج عمرو حمزة، موسيقى وتسجيل صوتي رأفت موريس، أشعار حسام عبدالعزيز، وحازم حسين، العرض يسلط الضوء على عدة قيم إيجابية يجب غرسها في النشء منذ الصغر كي لا يتنازلوا عنها يوما ما وهى أهمية الصداقة، وبر الوالدين، والتعاون والمؤاخاة، ومساعدة الآخرين، كما تناقش قضية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها، واختتم الحفل بعرض فقرة فنية لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

المصرى اليوم

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