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إعادة عرض «صاحب السعادة» يوميًا على «mbc »

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إعادة عرض «صاحب السعادة» يوميًا على «mbc مصر» إعادة عرض «صاحب السعادة» يوميًا على «mbc »

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ينتظر الفنان عادل إمام إعادة عرض حلقات مسلسله «صاحب السعادة»، يومياً عبر شاشة mbc ، يوميًا 8 مساءًا، بطولة الفنانة لبلبة، خالد زكي، وأحمد عيد، وإدوارد، ومحمد إمام، وتارا عماد، وعدد من الوجوه الشابّة.. بالإضافة إلى حشد من النجوم الذين يُطلّون كضيوف شرف في عددٍ من الحلقات منهم أحمد السقا، ولطفي لبيب، ومادلين طبر، وأخرين.. المسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث مُسلسل «صاحب السعادة» حول الموظف الحكومي السابق بهجت، والذي يلعب دوره النجم عادل إمام، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الإجتماعية بصورة ساخرة. بينما زوجته ووالدة أبنائه الـخمسة والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم في محل سكنهم القديم.. مما يُفجر الكثير من المُفارقات والمواقف الضاحكة.

المصرى اليوم

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