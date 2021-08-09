مكة.. كم ملفًّا نفسيًّا جديدًا فُتح في 6 أشهر؟ مستشفى "المؤسس" يجيب

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15 ألف مُراجع مقابل 191 خضعوا للتنويم.. "13 ألف وصفة طبية"

في إحصائية جديدة نشرها مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة؛ والذي يُشرف على قسم الصحة النفسية بذات المستشفى؛ تجاوز عدد المراجعين الذين قاموا بفتح ملفات جديدة في القسم النفسي خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي 2021م؛ أربعة آلاف شخص.

وتفصيلًا، بحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "سبق"؛ فإن عدد المراجعين خلال النصف الأول من 2021 لعيادات الصحة النفسية بلغ 15.385 مراجعًا، مقابل 191 شخصًا خضعوا للتنويم، و5.404 راجعوا الطوارئ؛ فيما بلغ عدد الوصفات الطبية 13.156 وصفة طبية.

وبلغ عدد الملفات الجديدة بقسم الصحة النفسية بمستشفى الزاهر خلال الـ6 أشهر الماضية 4.462 ملفًّا جديدًا.