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3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان!

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3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان! 3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان!
عثر عليها موظفو بريد وصادرها الأمن ومرجح مجيئها من فرنسا

3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان!

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن العاملين في مكتب بريد بمدينة "بسكيرا بوروميو" بالقرب من ميلانو عثروا على ظرف مُرسل إلى البابا فرانسيس به ثلاث رصاصات.

وجرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس".

وصادرت قوات الدرك الوطني الإيطالية، المظروف بثلاث رصاصات من عيار 9 ملم، ويُعتقد أنه أُرسل من فرنسا.

ولفتت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن المظروف حمل أيضاً قصاصة ذُكرت فيها المعاملات المالية في الفاتيكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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