«النانو فاينانس » اداة تمويل للفئات المهمشة و السداد خلال 90 يوم

★ ★ ★ ★ ★

كشف الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور موافقته الثانية على اعتماد منتج التمويل الأصغر والمعروف ب«النانو فاينانس »فى السوق المصرية، وهو منتج يتيح تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز90 يوماً، ولغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل.وقال عمران أن المنتج يسعى لتوفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين، ويتم تقديمه من خلال شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر المرخصة من الهيئة .

وتابع عمران : يتميز المنتج ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، لتهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد فى اتخاذ القرار الائتماني فى فترة وجيزة وبأسلوب منهجى واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.

و بدأ تطبيق منتج التمويل الأصغر النانو فى أواخر النصف الثانى من عام 2020 فى أعقاب جائحة فيروس كورونا، و بلغ حجم المستفيدين منه بمنتصف شهر يوليو2021 عدد 7562 مستفيد بإجمالي قيمة محفظة تمويل نحو 1.5مليون جنيه، موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة 43.33%، والنشاط التجاري بنسبة 23.3%، والنشاط الإنتاجي بنسبة 31.3%، والنشاط الزراعي بنسبة 2.07% من إجمالي قيمة التمويل، وقد سجل نمواً مضاعفاً لمعدلات الاستفادة منه مقارنة بإحصائيات نهاية عام 2020 حيث بلغ عدد المستفيدين 3429 مستفيد بقيمة محفظة تمويل بلغت 790 ألف جنيه آنذاك، موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة 44.14%، والنشاط التجاري بنسبة 32.2%، والنشاط الإنتاجي بنسبة 32.2%، والنشاط الزراعي بنسبة 0.37% من إجمالي قيمة التمويل.

ومن ناحية أخرى أعرب عمران عن تقديره وامتنانه لثقة القيادة السياسية في أداء هيئة الرقابة المالية تحت رئاسته عن الفترة الماضية، موضحا ان هناك دعم مستمر منالقيادة السياسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي ما ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالى غير المصرفي أكثر نجاحاً، كما مكن إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات في الأربع سنوات الماضية .

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي-رئيس الجمهورية القرار رقم (332) لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد عمران بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام اعتبارا من السابع من الشهر الجارى، ونٌشِرَ في الجريدة الرسمية بعددها رقم 31(مكرر) والصادر في 28 ذي الحجة سنة 1442ه.