مستشار الرئيس يكشف سبب زيادة أعداد مصابي كورونا خلال الأيام الماضية

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن مصر كانت قد وصلت لتسجيل 30 مصابًا يوميًا، إلا أنها بلغت ما يزيد عن 60 حالة جديدة بكورونا.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الاثنين، إن حدوث زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كان متوقعًا، جراء فترة الأعياد والمصايف، موضحًا: «في كل الأحوال المرض لم يختفِ بعد، والفيروس موجود، وهناك زيادة في أعداد الحالات، وكذلك زيادة في متحورات الفيروس«.

وشدد تاج الدين، على ضرورة متابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا دخول العديد من الدول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

ولفت تاج الدين إلى أن الفترة القادمة تحتاج مزيدًا من الوقاية والإجراءات الاحترازية.