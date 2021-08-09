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إلقاء المواد السامة والمشعة وجلب أحياء مائية من الخارج.. تعرف على محظورات قانون البحيرات

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إلقاء المواد السامة والمشعة وجلب أحياء مائية من الخارج.. تعرف على محظورات قانون البحيرات إلقاء المواد السامة والمشعة وجلب أحياء مائية من الخارج.. تعرف على محظورات قانون البحيرات

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حدد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب، عدد من المحظورات الخاصة بممارسة الصيد والأنشطة البحرية والتي يترتب عليها عقوبات في حالة مخالفتها.

نصت المادة 30 على أنه «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية».

كما نصت المادة 31 على أنه «يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك. كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزوميه أوغيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها».

و حول جلب أحياء مائية من خارج البلاد نصت المادة 32 على أنه «يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض، من الأغراض، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

كما نصت المادة 33 على أنه «لا يجوز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة».

المصرى اليوم

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