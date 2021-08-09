أخبار عاجلة

عن تعهدات "طالبان".. الأمم المتحدة: ننتظر اقتران الأقوال بالأفعال -
"آل طلحة" يزفّون "فهد" عريسًا -
11 ألف ساعة تدريبية التحق بها أكثر من 3 آلاف معلم بالمنطقة الشرقية -
تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) -
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) -
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع -
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى -
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل) -
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح -
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية حول أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الاثنين، دورة تدريبية مشتركة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى بعنوان «أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية في الحيوانات» بمشاركة 20 متدربًا من معاهد بحوث الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وكلية الطب جامعة عين شمس وكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، واستمرارًا للدور المجتمعي والتقني لمعامل وزارة الزراعة.

وقال «شاهين» إن الدكتور عمرو بيومي، أستاذ الفيرولوجيا بجامعة كوفنترى بإنجلترا، ألقى محاضرته باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عن التقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيص وعلاج الأمراض الفيروسية باستخدام الحمض الريبوسومى الجزئى وتقنية الكرسبر.

وأكد مدير معهد صحة الحيوان أن هذه الدورة تأتى في نطاق الدورات المشتركة بين المعهد وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال منح دعم المؤتمرات للشباب لرفع كفاءات وبناء قدرات العاملين في مجالات البحث العلمى في مشيرا إلى أنه سيتوالى تنفيذ تلك الدورات في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أشاد الحضور بالاستفادة العلمية وبإمكانيات مركز التدريب والتعلم والاستشارات والأدوات التدريبة التي نفذت بإستخدام المنصة الألكترونية لمركز التدريب التي ساعدتهم من التواصل مع الجامعات الأوروبية ومناقشة الأساتذة بتلك الجامعات.

«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية حول أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية
«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية حول أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية
«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية حول أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي

قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً