★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الاثنين، دورة تدريبية مشتركة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى بعنوان «أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية في الحيوانات» بمشاركة 20 متدربًا من معاهد بحوث الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وكلية الطب جامعة عين شمس وكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، واستمرارًا للدور المجتمعي والتقني لمعامل وزارة الزراعة.

وقال «شاهين» إن الدكتور عمرو بيومي، أستاذ الفيرولوجيا بجامعة كوفنترى بإنجلترا، ألقى محاضرته باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عن التقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيص وعلاج الأمراض الفيروسية باستخدام الحمض الريبوسومى الجزئى وتقنية الكرسبر.

وأكد مدير معهد صحة الحيوان أن هذه الدورة تأتى في نطاق الدورات المشتركة بين المعهد وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال منح دعم المؤتمرات للشباب لرفع كفاءات وبناء قدرات العاملين في مجالات البحث العلمى في مصر مشيرا إلى أنه سيتوالى تنفيذ تلك الدورات في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أشاد الحضور بالاستفادة العلمية وبإمكانيات مركز التدريب والتعلم والاستشارات والأدوات التدريبة التي نفذت بإستخدام المنصة الألكترونية لمركز التدريب التي ساعدتهم من التواصل مع الجامعات الأوروبية ومناقشة الأساتذة بتلك الجامعات.

«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية حول أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية

«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية حول أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية