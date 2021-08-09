الصحة تكشف تفاصيل تلقي لقاحات «جونسون آند جونسون» للراغبين في السفر للخارج

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توافر لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي بمكاتب ومراكز التطعيمات الدولية التابعة للوزارة وعددها 126 مركزا في عموم الجمهورية؛ بغرض تطعيم المسافرين للخارج بها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات الخاصة بكورونا للمسافرين للخارج بالمجان ولن يتم بيعها مطلقا، وتابعت: سيتم توفيرها في المراكز المحددة والحصول عليها بالباسبور وأوراق السفر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن لقاح جونسون اند جونسون (جانسين) المضاد لفيروس كورونا جرعة واحدة بدون جرعة منشطة، وتابعت: تم توفير شهادات تطعيم لأغراض السفر للخارج والداخل بنظام كود (QR) اللازم للسفر، ويجب التوجه بشهادة التطعيم مختومة بختم النسر لإصدار الكود في 126 مركزا بالجمهورية.

وتابعت: في حال عدم الحصول على لقاح حتى الآن وكان راغبا في السفر للخارج يقوم بالتسجيل على الموقع الإلكترونى وستصله رسالة خلال 72 ساعة.

وأضافت: لقاح جونسون هو لقاح من نوع الناقل (viral vector) وده نفس طريقة استرازينيكا وسبوتنيك وفاعليته 66% حماية من الاعراض عامة

وحسبما أعلنته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الاثنين بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد «جونسون آند جونسون» الأميركي، اعتبارًا من اليوم، الإثنين.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، في مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، كما ذكرت في بيان لها مطلع الأسبوع الجاري بأنه سيتم تلقيح الراغبين في السفر للخارج خلال 72 ساعة من حجزهم اللقاح؛ إذ سيتم استدعاؤهم خلال ٧٢ ساعه للتوجه لأحد المراكز المعدة لذلك لتلقى اللقاح وإصدار الشهادة المعتمدة بال QR Code مقابل 100 .

ويأتي استلام مصر لهذه الشحنات من اللقاح ضمن خطة وزارة الصحة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، على أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين.

وأشار إلى أن الشحنة التي تم استقبالها اليوم من لقاح جونسون آند جونسون سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 126 مركزا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.