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بعد نجاح المبدع الصغير.. رجل أعمال يطلق مؤسسة لرعاية الأطفال المبدعين

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بعد نجاح المبدع الصغير.. رجل أعمال يطلق مؤسسة لرعاية الأطفال المبدعين بعد نجاح المبدع الصغير.. رجل أعمال يطلق مؤسسة لرعاية الأطفال المبدعين

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بعدما حققت جائزة المبدع الصغير التي أطلقتها وزارة الثقافة، نجاحا كبيرًا في دورتها الأولي، والتي حصد فيها أحد أبناء دار أيتام جائزة الرسم، أعلن محمد الحداد رجل أعمال، عن رعاية 100 طفل ذو مواهب متنوعة.

وسوف تقوم المؤسسة برعاية الاطفال، وتنمية مواهبهم ورعايتهم، ليكونوا على درجة عالية من الثقافة.

وقال محمد الحداد، إن المؤسسة ستقوم بتنمية مواهب ابناء الدار، والحفاظ عليهم وتنظيم ورش متنوعة لهم سواء في الفن أو الكتابة، أو غيرها من مجالات الإبداع المختلفة.

وأشار إلى أن الورش الثقافية التي تقدم لهؤلاء الأطفال ستكون تحت إشراف وزارة الثقافة، ووزارة التضامن، من أجل خروج جيل من الأطفال قادر على نشر الأفكار التنويرية، ومواجهة الأفكار الظلامية.

وأوضح على أن المؤسسة ستعمل على تغيير الصورة السلبية التي اتخذت عن أطفال دور الأيتام، وتخرج أطفال مبدعين، وفنانين، وينافسون على الجوائز الكبرى، مثلما حدث وحصد جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الأولى في مجال الرسم، أحد أطفال دار الأيتام. وأشار إلى أن سيولى إهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة، وخاصة الفرق المبدعين منهم، مثل فرقة النور والأمل المسرحية، وغيرهم.

المصرى اليوم

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