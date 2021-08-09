أخبار عاجلة

عن تعهدات "طالبان".. الأمم المتحدة: ننتظر اقتران الأقوال بالأفعال -
"آل طلحة" يزفّون "فهد" عريسًا -
11 ألف ساعة تدريبية التحق بها أكثر من 3 آلاف معلم بالمنطقة الشرقية -
تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) -
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) -
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع -
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى -
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل) -
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح -
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يناقش عدد من الموضوعات الخاصة بالمعاهد الأزهرية مع رئيس قطاعها

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور نظير محمد النظير، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد، وتمت مناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بالمعاهد الأزهرية، وسبل التعاون بين الجامعة والأزهر الشريف، وفي آخر اللقاء تبادل الجانبان الدروع.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء العريان، الوكيل الثقافي لمنطقة الاسكندرية الازهرية، وعدد من مشايخ الأزهر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إعلان النتيجة بساعات.. وفاة طالب بالثانوية في الشرقية

قبل إعلان النتيجة بساعات.. وفاة طالب بالثانوية في الشرقية

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)

للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع

للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع