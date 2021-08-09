محافظ كفر الشيخ يناقش عدد من الموضوعات الخاصة بالمعاهد الأزهرية مع رئيس قطاعها

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور نظير محمد النظير، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد، وتمت مناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بالمعاهد الأزهرية، وسبل التعاون بين الجامعة والأزهر الشريف، وفي آخر اللقاء تبادل الجانبان الدروع.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء العريان، الوكيل الثقافي لمنطقة الاسكندرية الازهرية، وعدد من مشايخ الأزهر.